Barça-Retter Luuk de Jong: "Wenn ihr mich braucht, bin ich da"

Er hat es wieder getan: Luuk de Jong erzielte gegen UD Levante den goldenen Treffer für den FC Barcelona, dem damit die Generalprobe vor dem Viertelfinalrückspiel in der Europa League gegen Eintracht Frankfurt gelungen ist.

Dass Xavi Hernandez den Sieg für den FC Barcelona einwechselt, war nicht zum ersten Mal in dieser Saison der Fall. Im Auswärtsspiel gegen UD Levante am Sonntagabend war es erneut Luuk de Jong, der den Blaugrana mit seinem Treffer zum 3:2 in der Nachspielzeit drei Punkte bescherte.

"Tore zu schießen ist immer schön, aber am Ende das Spiel zu gewinnen, was mir schon ein paar Mal gelungen ist, ist immer etwas Besonderes. Das ist kein normales Gefühl", sagte der Niederländer nach dem Spiel. "Ich bin glücklich für die Mannschaft, wenn sie mich braucht, bin ich da. Ich muss auf meine Chancen warten."

De Jong erzielte in Valencia sein siebtes Saisontor, vier davon waren spielentscheidend – und alle per Kopf. Bei seinem ersten Tor für Barça rettete er seiner Mannschaft auf Mallorca einen Punkt (1:1), eine Woche später folgte sein Treffer beim 1:1 in Granada. Außerdem verhinderte de Jong eine Niederlage im Stadtderby gegen Espanyol (2:2).