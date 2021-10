FC Barcelona : Barça-Rückkehr "beschlossene Sache": Der Plan mit Xavi

Ronald Koeman ist Geschichte beim FC Barcelona, der Trainerstuhl wieder vakant. Wer dem Niederländer nachfolgen wird soll schon geregelt sein. Xavi Hernandez übernimmt das Amt, aber nicht per sofort.

Nachdem in den vergangenen Wochen allerhand Namen durch die Gerüchtebörse waberten, scheint sich der FC Barcelona in der Entscheidungsfindung nicht mehr allzu scher zu tun. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wird Xavi Hernandez der Nachfolger von Ronald Koeman, der unmittelbar nach dem 0:1 bei Rayo Vallecano am Mittwochabend entlassen wurde.

In Katalonien sind sich die begleitenden Medien einig. "Alle Wege führen zu Xavi", schreibt die Tageszeitung Ara. Die Mundo Deportivo strickt das Thema mit heißer Nadel weiter und berichtet sogar, dass die Xavi-Rückkehr nach Barcelona "beschlossene Sache" sei. Gemäß Esport3 stehen die Parteien schon seit Wochen in Kontakt, mit einer Einigung wird in den nächsten Stunden gerechnet.