Barça-Rückkehr ist der große Wunsch von Neymar – wie die Chancen stehen

Dass Neymar die vergangenen Tage einmal mehr in Barcelona weilte, um dort mit seinen Ex-Kollegen die Meisterschaft zu befeiern, ließ tief blicken. Der Superstar vermisst Barça, der große Traum von einer Rückkehr ist aber ein stattliches Luftschloss.

Neymar fehlt Paris Saint-Germain einmal mehr seit Wochen verletzt. Im äußersten Fall wird der 31-Jährige nie mehr in den Farben des französischen Nobelklubs auflaufen. Zuletzt verdichteten sich die Anzeichen einer Trennung in diesem Sommer. Mitgeliefert wurden die erwartbaren Rückkehrgerüchte zum FC Barcelona.

Gemäß Relevo will Neymar PSG unbedingt verlassen. Sein großer Wunsch sei es, zu Barça zurückzukehren. Spekulationen dieser Art mehrten sich in den vergangenen Tagen, nachdem Neymar in Barcelona unterwegs war, um mit seinen ehemaligen Teamkollegen den Gewinn der Meisterschaft zu feiern.

Es gibt mehrere unterschwellige Botschaften, die der Superstar in den letzten Wochen abgesetzt hat, um zu erfahren, ob Barça bereit wäre, Bestrebungen für eine Rückkehr zu unternehmen. Neymar wisse aber bereits, dass eine Reunion nicht in Betracht gezogen wird – in den führenden Barça-Kreisen wolle niemand etwas davon hören, heißt es.