Die Zusammenarbeit zwischen Paris Saint-Germain und Xavi Simons läuft in wenigen Wochen aus. Noch ist unklar, ob er seinen Vertrag an der Seine verlängern oder sich einer neuen Herausforderung widmen wird.

"Ich bin glücklich in Paris, aber ich konzentriere mich nur darauf, in den letzten Spielen Minuten zu bekommen", sagt Simons zur niederländischen Rundfunkanstalt NOS. "Im Juni werden wir dann sehen, was passiert. Ich bin ein junger Spieler und muss noch viel erleben, aber selbst wenn wir verlieren, lerne ich viel."

