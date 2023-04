Barça-Rückkehr von Lionel Messi: Sportdirektor mit kryptischer Aussage

In einer weiteren Aussagen stimmt Alemany grundsätzlich in den Chor ein, den Vizepräsident Rafael Yuste vor wenigen Tagen angestimmt hatte – aber nicht in der krassen Ausprägung, die es sein Vorstandskollege getan hattte.

"Wir werden unser Ding machen. Lionel Messi macht sein Ding. Man weiß nie, was die Zukunft bringt", sagte Alemany vor dem Clasico gegen Real Madrid am Mittwoch. Nach dem 0:4 war die Laune des Barça-Sportdirektors ziemlich verhagelt.

Mateu Alemany lässt sich bezüglich einer möglichen Rückkehr von Lionel Messi zum FC Barcelona nicht wirklich in die Karten schauen. Infolge seiner Äußerungen ist aber auch klar, dass das Pendel weiterhin in alle Richtungen ausschlagen kann.

"Messi ist die lebendige Geschichte Barcelonas, er ist der Beste in der Geschichte des Fußballs. Die Wertschätzung, die er in diesem Haus genießt, ist unbestreitbar", so Alemany, der auf die aktuellen Gegebenheiten verweist: "Er ist bei PSG und kämpft um Titel, und wir kämpfen um unsere. Wir werden sehen, was in Zukunft passiert."

Was die Cules wollen, haben sie während des Clasico gleich mehrfach deutlich zum Ausdruck gebracht. Die im Camp Nou anwesenden Zuschauer stimmten lautstark die berühmten "Messi, Messi, Messi!"-Sprechchöre an, um den verlorenen Sohn nach Hause zu locken.