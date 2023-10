Barça-Rückkehr? Lionel Messi bricht endlich sein Schweigen

Lionel Messi wird sich bei Inter Miami in einem verhältnismäßig langen Winterschlaf befinden, so dass eine mögliche Barça-Rückkehr thematisiert wurde. Dazu wird es allerdings nicht kommen.

Der FC Barcelona kann sich im kommenden Winter noch so sehr um eine Rückkehr von Lionel Messi bemühen – es wird auch dieses Mal nichts.

Lionel Messi hat kein Interesse an Barça-Rückkehr

La Pulga dementierte nach dem letzten Saisonspiel: "Ich bin stolz auf die Ergebnisse von Inter Miami in dieser Saison. Wir haben den ersten Titel in der Vereinsgeschichte gewonnen, wir waren nahe an den Playoffs. Wir haben gute Anzeichen, aber wir wollen in der nächsten Saison noch konkurrenzfähiger sein."

Für Inter Miami ist die Saison schon jetzt beendet. Nach einem schwachen Start konnte nicht mal MLS-Topverdiener Messi dazu beitragen, die Playoffs zu erreichen. Das letzte Spiel ging mit 0:1 beim FC Charlotte verloren.