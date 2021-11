FC Barcelona : Barça-Rückkehr? Thiago Alcantara gibt endlich ein Statement ab

So richtig angekommen ist Thiago Alcantara in seinem ersten Jahr beim FC Liverpool nicht. Gerüchteweise war unlängst eine Rückkehr zum FC Barcelona thematisiert worden. Der Ballartist erweckt nicht den Anschein, als ob das für ihn ein Thema wäre.

Für Thiago ist es offensichtlich aber kein Thema, den FC Liverpool schon wieder zu verlassen. "Ich habe zu 100 Prozent die richtige Entscheidung getroffen, nach Liverpool zu wechseln", lässt der Iberer während der Presserunde vor dem Heimspiel in der Champions League gegen den FC Porto (Mittwoch, 21 Uhr) keine Zweifel an seiner Zukunft an der Anfield Road aufkommen.

Thiago Alcantara beim FC Liverpool im Pech

Sein erstes Jahr in Liverpool hatte viele Rückschläge mit sich gebracht. Thiago hatte sich mit dem Coronavirus infiziert, war lange verletzt und kam dann nie richtig in Form. Auch in dieser Saison setzte ihn eine langwierige Wadenverletzung über Wochen außer Gefecht. Doch der 30-Jährige gibt nicht auf.

Beim 4:0 gegen den FC Arsenal am vergangenen Wochenende stand der technisch beschlagene Fußballer erstmals seit zwei Monaten wieder in der Startelf der Reds. "Ich möchte einfach nur dieses neue Abenteuer hier in der Premier League kennenlernen und versuchen, alle Trophäen zu gewinnen, die ich gewinnen kann", so Thiago über seine Zukunft. Von Ambitionen, zu Barça zurückzukehren, ist nichts zu erkennen.