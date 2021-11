FC Barcelona : Barça-Rückschlag: Pedri wird 2021 nicht mehr spielen

Beim FC Barcelona gilt Pedri als einer der jungen Spieler, die den angeschlagenen Großklub wieder in bessere Zeiten führen sollen. Im Fußballjahr 2021 wird das allerdings nicht mehr passieren.

Der FC Barcelona wird in diesem Jahr nicht mehr auf Pedri zurückgreifen können. Das berichtet die spanische AS unter Berufung auf eigene Informationen. Der 19-Jährige soll in seinem Aufbauprogramm erst vor einer Woche einen Rückschlag erlitten haben.

Nachdem die zuständige medizinische Abteilung Xavi Hernandez über den schwankenden Heilungsverlauf informiert hatte, sei in Absprache mit dem neuen Trainer darüber entschieden worden, Pedri in diesem Jahr nicht mehr einzusetzen. Davon erhoffen sich die Verantwortlichen, dass der Shootingstar seine Quadrizeps-Probleme endlich in den Griff bekommt.