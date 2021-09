FC Barcelona : Barça sagt Ousmane Dembeles Verletzungssorgen den Kampf an

Ousmane Dembele hat seit seiner Ankunft beim FC Barcelona im Jahr 2017 permanent mit Verletzungen zu kämpfen. Sein Klub glaubt dennoch weiterhin an ihn und versucht ihn mit einem umfangreichen Plan dauerhaft fit zu halten.

Barça ist aber nach wie vor davon überzeugt, dass der Angreifer verlängert. "Die Beziehung ist sehr gut. Er fühlt sich im Klub geliebt, wir wollen, dass er bleibt", gab Präsident Laporta am Donnerstag zu Protokoll.

Zwischen Verein und Spieler kam es in den letzten Wochen zu Gesprächen über eine Ausdehnung der Zusammenarbeit, trotz Berichten über eine Einigung gab es bisher aber keine Vollzugsmeldung.

"Wir wollen sicherstellen, dass er spielt, dass er oft spielt und dass das, was passiert ist, nicht noch einmal passiert." Er spielte damit auf die Verletzungen an und kündigte diesbezüglich Maßnahmen an. "Der Verein hat einen Plan."