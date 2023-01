Winter-Wechsel? Klare Worte von Xavi zu Memphis Depay

Wieder und wieder ist der Name Memphis Depay in der Gerüchtebörse zu finden. Den FC Barcelona wird er im Januar allerdings nicht verlassen. Zumindest nicht, wenn es nach Xavi geht.

Der FC Barcelona und Memphis Depay machen mindestens bis zum Ende der laufenden Saison gemeinsame Sache. Zuletzt hatte es immer wieder Gerüchte über seinen Abgang im Winterwechselfenster gegeben.

"Ich möchte nicht, dass irgendjemand geht, ich bin mit dem Kader sehr zufrieden", stellte Xavi Hernandez während der Pressekonferenz vor dem Drittrundenspiel der Copa del Rey beim CF Intercity (Mittwoch, 21 Uhr) klar. "Für uns wird es keinen aktiven Markt geben. Ich bin glücklich, auch mit Memphis."

Damit ist klar, dass Barça auf die letzte Möglichkeit verzichten wird, eine Ablöse für Depay zu generieren. Der Vertrag des 28-Jährigen endet in diesem Sommer. Bisher sah es nicht danach aus, als würde er einen neuen Kontrakt erhalten. Depay ist nun aber wieder fit, kann sich also für eine Verlängerung empfehlen.

Was Neuzugänge angeht, hielt sich Xavi bedeckt: "Wir sind, wer wir sind. Die Atmosphäre in der Kabine, die Mannschaft ist ein Gewinner. Ich möchte nicht über mögliche Verstärkungen sprechen. Wir haben einen großartigen Kader, ich bin sehr glücklich mit dem, was ich habe."