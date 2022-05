Primera Division Barça droht Schlammschlacht! Verärgerter Gavi-Berater kontert Joan Laporta

Joan Laporta hatte in einem Interview sein Unverständnis über die Verhandlungen mit dem Gavi-Management deutlich zum Ausdruck gebracht. Der FC Barcelona will die Vertragsverlängerung so schnell wie möglich abschließen. Nun legt der Berater des Shootingstars nach, Streit liegt in der Luft.

Das Streitpotenzial in der Causa Gavi scheint riesig. Nachdem Joan Laporta deutlich klargemacht hat, dass der FC Barcelona unzufrieden über die momentane Situation ist, reagiert nun Gavis Management auf die Vorwürfe. Ivan de la Pena klärt in der Sport auf und hält gegen Laportas Äußerungen. Es sei noch immer kein Angebot bei ihm eingegangen, empört sich der Berater. Nach dem letzten Treffen mit Fußballdirektor Mateu Alemany hieß es, Barça werde eine konkrete Offerte vorlegen. Seitdem sind zwei Wochen vergangen, von den Blaugrana gab es bis heute keine Rückmeldung. Barça-Angebot liegt Gavi "seit Langem" vor Laporta hatte sich diesbezüglich komplett in die andere Richtung geäußert und der Gavi-Seite Rumeierei vorgeworfen. Man könne es nicht verstehen, warum das Angebot noch immer nicht angenommen worden sei, sagte Laporta L'Esportiu. "Seit Langem" liege bereits ein Angebot vor, meinte der Vorsteher. "Wir verstehen nicht, warum sein Vertreter spielt und vergleicht."

Gavi ist in der abgelaufenen Saison trotz seines jungen Alters von 17 Jahren bereits in 34 Meisterschaftsspielen zum Einsatz gekommen, zudem spielte er regelmäßig in der Champions League. Zwei Tore und sechs Vorlagen sind beachtliche Werte, die Barça dazu veranlassen, den 2023 auslaufenden Vertrag unbedingt verlängern zu wollen.