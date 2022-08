Primera Division Barça schließt Transfer von Dani Olmo inzwischen aus

Der FC Barcelona nimmt offenbar endgültig Abstand von Dani Olmo. Laut Futbol Total schließt Barça die Verpflichtung des Starspielers von RB Leipzig im Sommer 2023 aus. Lediglich ein ablösefreier Transfer bei Vertragsende 2024 sei noch ein Thema.

In der Zwischenzeit ist es in dieser Sache auch ziemlich ruhig geworden. Olmo hatte im Barça-Kosmos eine Zeit lang Hochkonjunktur, weil Trainer Xavi Hernandez großer Fan des 24-Jährigen ist, der seine gesamte Ausbildung in der berühmten Schmiede La Masia absolvierte.