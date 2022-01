FC Barcelona : Barça-Schock! Ansu Fati verletzt sich bei Pokal-Aus

Ansu Fati wird den FC Barcelona vermutlich schon wieder länger fehlen. In der Nachspielzeit des Achtelfinales in der Copa del Rey gegen Athletic Bilbao erlitt der Senkrechtstarter in einem Duell mit Gegenspieler Inigo Martinez eine Muskelverletzung.

Die Beschwerden im linken Oberschenkel müssen erst noch genauer untersucht werden, verkündete Barça nach der Partie. Für Fati ist es jedenfalls eine extrem bittere Pille, die er schlucken muss. Der 19-Jährige kommt aufgrund von verschiedenen Verletzungen in dieser Saison erst auf zehn Pflichtspiele.