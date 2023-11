Verletzungsschock! Gavi weint bittere Tränen – Barça stinksauer auf Verband

Beim EM-Qualifikationsspiel zwischen Spanien und Georgien (3:1) hat sich Galionsfigur Gavi (19) am Sonntagabend wohl schwer verletzt. Der Profi des FC Barcelona litt anschließend große Schmerzen und könnte außerdem monatelang ausfallen.

In der Mitte der ersten Halbzeit landete Gavi nach einer Ballannahme unglücklich auf dem Rasen und verdrehte sich dabei das Knie. Der Ausdruck auf dem Gesicht des Spielmachers ließ zu diesem Zeitpunkt bereits erahnen, dass an ein Weitermachen nicht zu denken war.

Gavi biss allerdings zunächst auf die Zähne und machte nach einer Behandlungspause weiter. Doch die Mühe war vergebens. Nach einem Schlag auf das lädierte Knie sah der Betroffene ein, dass er vom Platz muss. In der 24. Minute trat er dann schließlich unter Tränen den Gang in die Katakomben an.

Barça-Star Gavi: Heimische Presse in Sorge

Die zahlreichen Test werden indes zeigen, wie schlimm es wirklich um Gavi steht. Laut der spanischen Presse sollte man sich auf Vereins- und Verbandsebene allerdings eher auf eine längere Ausfallzeit einstellen.