Primera Division Barça-Schock! Pierre-Emerick Aubameyang bei bewaffnetem Überfall verprügelt

Der FC Barcelona macht sich große Sorgen um Pierre-Emerick Aubameyang. Der Starstürmer ist an diesem Montagmorgen gewaltsam ausgeraubt worden.

Pierre-Emerick Aubameyang ist offenbar überfallen worden. Laut einem Bericht von El Pais, der größten spanischen Tageszeitung, ereignete sich der Vorfall an diesem Montagmorgen.

Demnach ist der Stürmer des FC Barcelona Opfer eines gewaltsamen Raubüberfalls in seinem Haus in Castelldefels geworden. Mindestens vier Männer kletterten in den Garten, bedrohten ihn mit Schusswaffen und Eisenstangen und schlugen ihn, wie die Polizei mitteilte.