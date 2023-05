Barça-Schock: Unzufriedener Jules Kounde erwägt Wechsel – Xavi beschwichtigt

Vor etwa einem Jahr hatte sich der FC Barcelona in verschiedenen Richtungen verbogen, um den Wunschtransfer Jules Kounde über die Bühne zu bringen. Dieser beschäftigt sich nun offenbar mit einem Abgang. Die Spekulationen darüber spielt Xavi Hernandez herunter.

Dabei soll Kounde keineswegs auf einen Wechsel drängen, möchte aber aufgrund seiner nicht zufriedenstellenden Situation wissen, welche Optionen ihm angeboten werden könnten. Barça will auf der Position des Rechtsverteidigers keine großen Investitionen tätigen, was nach sich ziehen würde, dass Kounde eine weitere Saison auf dem Flügel verbringen müsste.

Jules Kounde ist offenbar ziemlich unzufrieden über seine sportliche Situation beim FC Barcelona. An Spielzeit mangelt es ihm nicht, der 24-Jährige zählte über weite Teile der Saison zu den Stammkräften. Dafür beschäftigt ihn ein anderes Thema.

Barça band Jules Kounde bis 2027 an sich - Foto: Christian Bertrand / Shutterstock.com

Es gibt einen Markt für Jules Kounde

Rückt der Vizeweltmeister also in den Fokus der Spieler, die verkauft werden müssen, um dem Financial Fairplay zu entsprechen und genügend Einnahmen zu generieren, um etwa die Rückkehr von Lionel Messi realisieren zu können? Koundes Markt ist nach wie vor groß, das Angebot müsste aber wohl weit über den im vergangenen Sommer gezahlten 50 Millionen Euro liegen.

Xavi ließ am Dienstag nach der Blamage beim abstiegsgefährdeten Valladolid (1:3) eine Reaktion auf das Kounde-Gerücht folgen. "Ich habe mit ihm gesprochen. Wir waren zufrieden und alles war klar. Ich sehe keine Probleme. Wir sind beide glücklich aus dem Gespräch gegangen", wollte Xavi den Mutmaßungen nicht viel Aufmerksamkeit beimessen.

Verwendete Quellen

Relevo