FC Barcelona : Barça-Schweigen: Joan Laporta verhindert Interview mit Ronald Koeman

Ronald Koeman und Joan Laporta haben in den letzten Wochen für die Schlagzeilen in der spanischen Fachpresse gesorgt. Der Vereinspräsident des FC Barcelona hat nun offenbar das große Schweigen eingeleitet.

Eigentlich war alles geplant, und das schon seit Freitag vergangener Woche. Ronald Koeman hätte in der Talkshow HLF8 von Johnny de Mol auftreten sollen und erteilte hierfür seine Zusage. Doch es kam ganz anders.

"Es war alles in Stein gemeißelt, aber plötzlich war es nicht mehr erlaubt", sagte ein Redakteur von HLF8. "Johnny de Mol hat am Freitag mit Koeman gesprochen. Er wollte auf jeden Fall kommen, ob er nun gefeuert wird oder nicht. Nachdem wir seine Ankunft für Mittwoch angekündigt hatten, teilte Laporta Koeman mit, dass der Trainer in den Niederlanden nicht mit der Presse sprechen darf."