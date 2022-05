Primera Division Barça "sehr optimistisch" bei Marcos Alonso

Marcos Alonso ist einer der unzähligen Spieler, die in den letzten Wochen mit einem Wechsel zum FC Barcelona verbunden wurden. Die Verhandlungen laufen und nehmen offenbar einen positiven Verlauf.

Was bei nüchterner Betrachtung dagegen spricht: Alonsos Vertrag ist noch bis 2023 datiert, so dass eine Ablöse fällig wäre. Ob Barça, bekanntermaßen hochverschuldet, dafür bereit ist, darf zumindest bezweifelt werden.

Gemäß Que T'hi Jugues vom spanischen Radiosender Cadena SER werden Verhandlungen über eine Kooperation ab der kommenden Saison geführt. Barça sei "sehr optimistisch", den Wechsel in den nächsten Wochen einfädeln zu können. Der 31-Jährige wolle unbedingt ins Camp Nou kommen.

Alonso hat sich bereits öffentlich Gedanken über eine Rückkehr in seine Heimat gemacht: "Ich würde gerne in LaLiga spielen, mein ganzes Leben lang wollte ich dort spielen und in Spanien leben, aber die Umstände waren anders und nicht alles hing von mir ab."