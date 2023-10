Barça setzt sich Frist für Transfer von Vitor Roque

Wie die spanische Tageszeitung Sport erfuhr, möchten die Vereinsbosse des FC Barcelona spätestens bis zum 15. November Klarheit in Bezug auf Vitor Roque haben. An diesem Stichtag soll die Entscheidung darüber gefallen sein, ob der Stürmer bereits im Januar oder eben erst im kommenden Sommer nach Katalonien wechselt.

Barça hätte Roque am liebsten schon in der letzten Transfer-Periode von dessen Verein, Club Athletico Paranaense, losgeeist. Das Financial Fairplay der Primera Division zwang die Azulgrana letztlich allerdings vorerst Abstand von dieser Verpflichtung zu nehmen, da für das Gehalt des Brasilianers schlicht kein Platz mehr im vorhandenen Budget war.

Anfang November soll es deshalb zu Gesprächen mit La Liga kommen. Barcelonas neuer Sportdirektor Deco (46) wird in diesen Meetings sicherstellen wollen, dass es zumindest bei Roques Registrierung im Sommer 2024 keine Probleme gibt. Gleichzeitig dürften die Konditionen für einen möglichen Wintertransfer auf den Tisch kommen.