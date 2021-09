FC Barcelona : Barça-Shootingstar Ronald Araujo: "Ich habe gerade erst begonnen"

Ronald Araujo (22) ist der neue Fels in der Abwehrbrandung des FC Barcelona. Der Uruguayer avancierte in den ersten Saisonwochen zum besten Abwehrakteur der Katalanen. Genug hat er noch lange nicht.

"Ich freue mich über meinen Saisonstart. Ich arbeite sehr hart, um hier zu sein, aber ich habe gerade erst begonnen", sagte der Nationalverteidiger im Vorfeld der Champions-League-Partie bei Benfica Lissabon (Mittwoch, 21 Uhr).

Barça braucht in der Königsklasse nach dem 0:3 zum Auftakt gegen Bayern München in Portugal dringend Punkte. Das weiß auch Ronald Araujo: "Wir müssen in Lissabon alle drei Punkte holen und werden gewinnen."