FC Barcelona : Barça sichert sich 3 Optionen: Monchu wechselt nach Granada

Es vergeht aktuell kaum ein Tag, an dem der FC Barcelona keinen Transfer vermeldet. Mit Monchu Rodriguez verlässt nun der 7. Spieler die Reihen der Blaugranas, um sich dem FC Granada anzuschließen. Die Verantwortlichen sicherten sich jedoch mit einigen Vertragsdetails ab.

Monchu wurde ab 2012 in der Jugendakademie der Katalanen ausgebildet. Sechs Jahre später stieg er in die zweite Mannschaft auf. Sein Höhepunkt in acht Jahren Barcelona: Im Rückspiel des Champions-League-Achtelfinales gegen Neapel (3:1) feierte er sein Debüt für die Profis.

Im letzten Jahr war er an den FC Girona ausgeliehen, mit dem er beinahe den Aufstieg in die erste Liga schaffte. Wäre dieses Vorhaben tatsächlich geglückt, hätte sein Leihverein ihn fest verpflichten müssen.

Durch seine starken Leistungen in der Segunda Division hat er das Interesse des FC Granada auf sich gezogen. Barça hingegen sah keinen Grund seinen Spieler mit einem Profivertrag auszustatten, sodass Monchu nun wechseln kann.