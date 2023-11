Barça soll schon über zwei Abgänge entschieden haben

Trainer Xavi Hernandez will in Zukunft aber lieber auf jüngere Kräfte zurückgreifen. Auf der rechten defensiven Außenbahn ist unterdessen Joao Cancelo fest eingeplant . Der ist bisher aber nur von Manchester City geliehen.

Alonso kam im Sommer 2022 als Ergänzungsspieler nach Barcelona. Seine Leistungen waren seitdem auf einem annehmbaren Niveau, der Abwehrspieler wird im kommenden Jahr aber schon 34 Jahre alt.

Bei Alonso gilt wie bei Roberto: Platz schaffen für junge Talente. Alonso hatten sich angeblich schon in diesem Sommer zahlreiche Optionen in der Premier League geboten, in der er zuvor für den FC Chelsea aktiv war.

