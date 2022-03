FC Barcelona : Barça-Sorgen um Sergino Dest nach Viertelfinal-Einzug

Barça musste im Rückspiel eine harte Nuss am Bosporus knacken. Nach dem 0:0 aus dem Camp Nou gingen die Hausherren in der 28. Spielminute durch Marcao in Führung. Barça konnte die Partie mit Mühe drehen. Pedri (37.) und Pierre-Emerick Aubameyang (49.) trafen für die Blaugrana.

Mit zunehmender Spieldauer bekam die Mannschaft von Xavi Hernandez den Gegner immer besser in Griff, letztendlich fuhr sie den Auswärtserfolg souverän ein. Doch es gab nicht nur Grund zur Freude. Sergino Dest droht eine Verletzungspause.

