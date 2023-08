Gibt Barça einen Verteidiger an LaLiga-Konkurrent Girona ab?

Mit großen Hoffnungen verpflichtete der FC Barcelona Eric Garcia im Sommer 2021 ablösefrei. Der spanische Innenverteidiger hatte mit guten Auftritten bei Manchester City und in der spanischen Nationalmannschaft auf sich aufmerksam gemacht. Mit der Verpflichtung des in Barcelona geborenen Defensivspielers sollten die Katalanen auf der Innenverteidigerposition für die nächste Dekade versorgt sein, dachte man.

Jedoch verlief die Entwicklung des 22-Jährigen nicht wie erhofft, Eric Garcia ist mehr als ersetzbar im Kader von Trainer Xavi. In der vergangenen Saison stand er in 32 Partien auf dem Platz, davon in nur 18 als Startelfspieler.

Nur Innenverteidiger Nummer fünf bei Barça?

In der Innenverteidiger-Hierarchie ist Eric Garcia nach der Verpflichtung von Iñigo Martinez (32) noch weiter nach hinten gerutscht. Ronald Araujo, Andreas Christensen und Jules Kounde stehen in Xavis Gunst höher als Garcia. In der abgelaufenen Saison bekam zudem einige Male Linksverteidiger Marcos Alonso in der Zentrale den Vorzug gegenüber dem 22-Jährigen.