Frenkie de Jong: Barça-Manager Deco gibt Auskunft zum Vertragspoker

Das wird jetzt auch durch seine verletzungsbedingte Abwesenheit in den letzten Wochen deutlich. Mit de Jong holte der FC Barcelona in dieser Spielzeit in den ersten sieben Partien 2,7 Punkte pro Spiel, ohne ihn waren es in den darauffolgenden zehn Begegnungen nur noch 2,0 Punkte pro Spiel.

Keine Verlängerung in diesem Jahr

Der amtierende spanische Meister strebt schon eine Verlängerung des 2026 auslaufenden Arbeitspapiers an, in einem Interview mit der Zeitung Sport erklärte Deco allerdings, dass dies in diesem Jahr nicht mehr geschehen werde: "Dieses Jahr werden wir keine Verlängerung mehr vornehmen."

"Wir gehen in aller Ruhe und ohne Eile auf die Berater zu", so der Portugiese: "Zum richtigen Zeitpunkt werden wir mit den Beratern sprechen." Beiden Parteien müssten zufrieden sein, fügte er hinzu.

Barça möchte de Jong halten

Zugleich hob der Sportdirektor allerdings auch die Wichtigkeit von de Jong im Spielsystem des FC Barcelona hervor: "Frenkie ist ein großartiger Spieler, er gefällt mir. Es gibt viele, die in einer ähnlichen Situation sind wie Pedri, Raphinha, Ferran, es sind Spieler die einen Vertrag haben und wir werden versuchen Stück für Stück besser zu werden", so Deco.

Eine Verlängerung mit de Jong hänge außerdem sowohl vom Verein als auch vom Spieler ab, man wolle ihn definitiv gerne halten, erklärte der ehemalige Mittelfeldspieler.

Da der Niederländer bereits vor einem Jahr partout nicht den Verein verlassen wollte und sich mit seiner Familie in der Stadt sehr wohlfühlt, scheint eine Vertragsverlängerung nur eine Frage der Zeit zu sein. Auch wenn sie nicht in diesem Jahr unter Dach und Fach gebracht wird, besteht also unter den Barça-Anhängern kein Grund zur Sorge.

