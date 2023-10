Barça-Sportdirektor Deco plant Treffen mit Vitor Roque

Vitor Roque (18), der aktuell an einer Bänderverletzung laboriert, soll, wenn es nach seinem zukünftigen Arbeitgeber FC Barcelona geht, unbedingt bereits im Januar zum Team dazustoßen. Dabei könnte allerdings die finanzielle Situation der Blaugrana zum Verhängnis werden.

Die absolute Priorität des FC Barcelona für das bevorstehende Wintertransferfenster ist nicht etwa die Akquise eines neuen Spielers, sondern die Sicherstellung, dass ein bereits verpflichteter Spieler registriert werden kann.

Dabei handelt es sich um Brasiliens Sturmjuwel Vitor Roque, der bereits im Juli einen langfristigen Vertrag bis 2031 unterschrieben hatte. 30 Millionen Euro an fixer Ablösesumme plus 31 Millionen Euro an möglichen Bonuszahlungen legte der amtierende spanische Meister für seinen Wunsch-Stürmer auf den Tisch.

Damit der 18-Jährige sich bereits im Januar dem FC Barcelona anschließen kann, müssen die Blaugrana allerdings noch am Financial Fairplay schrauben.

Deco plant Brasilien-Trip

Aktuell ist Vitor Roque allerdings noch mit einer Verletzung lahmgelegt. Der Stürmer verletzte sich Ende September gegen Porto Alegre an drei Bändern im rechten Knöchel und wird noch circa drei Monate ausfallen.

Barça-Sportdirektor Deco (46), der selbst von 2004 bis 2008 für den FC Barcelona auf dem Platz stand, plant deshalb in der bevorstehenden Länderspielpause nach Brasilien zu reisen, um sich nach dem Fitnesszustand seines Schützlings zu erkundigen.

Die Reise soll auch genutzt werden, um Roque die finanzielle Situation des Klubs zu schildern und einen Weg aufzuzeigen, wie der Stürmer bereits im Januar beim Ligaverband registriert werden kann.

Barça auf deutschen Fonds angewiesen

Der Schlüssel für die Registrierung von Vitor Roque liegt in den 40 Millionen Euro, die der deutsche Fonds Libero Football Finance Barça für seine Beteiligung an den Barça Studios bis zur Kapitalerhöhung schuldet. Wenn diese erfüllt wird, wäre die Ankunft des Brasilianers geklärt, und das ist es, was Deco dem Spieler persönlich mitteilen möchte.

Bei Barça und vor allem bei Deco ist man sich darüber im Klaren, dass es notwendig ist, Gehaltsmasse zu generieren, um Vitor Roque im Januar zu holen, aber auch darüber, dass diese größere Marge für das Fininacial Fairplay der LaLiga nicht aus den Vertragsverlängerungen von Spielern wie Marc-Andre ter Stegen (31) und Frenkie de Jong (26) kommen darf.

Deco möchte daher, dass sowohl der deutsche Torwart als auch der niederländische Mittelfeldregisseur sich darüber im Klaren sind, dass ihre Verlängerungen nicht dazu dienen, um Geld für andere Deals zu generieren, sondern aufgrund des großen Interesses, welches an beiden Spielern auf dem Transfermarkt unter den Topklubs herrscht.

Während ter Stegen seinen Vertrag bereits langfristig bis 2028 verlängert hat, soll de Jong mit einer Verlängerung über 2026 hinaus in Kürze folgen.

Verwendete Quellen

mundodeportivo.com