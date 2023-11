Barça-Sportdirektor Deco stimmt Loblied auf Vitor Roque an

Wie jetzt auch Sportdirektor Deco (46) versicherte, setzt der Verein allerdings alles daran, schon in der Wintertransferperiode das Go der LaLiga zu bekommen: "Wir wollen alle, dass er so früh wie möglich kommt. Wir tun alles und kennen die Regelungen der LaLiga, es gab Änderungen, die uns helfen können", erklärte der ehemalige Barça-Spieler deutlich optimistischer als noch vor einigen Wochen.

Kommt Vitor Roque schon im Januar oder doch erst im Sommer? Keine Frage wird in der Medienlandschaft rund um den FC Barcelona aktuell häufiger diskutiert. Dem amtierenden spanischen Meister ist es trotz eines horrenden Schuldenberges gelungen, den jungen Mittelstürmer für 30 Millionen Euro plus 31 Millionen an möglichen Bonuszahlungen zu verpflichten. Eine Registrierung im Januar ist aufgrund des zu hohen Gehaltsgefüges aber aktuell noch unsicher.

Lewandowski weiterhin Führungsspieler

Auch über den vermeintlich bevorstehenden Konkurrenzkampf mit Robert Lewandowski äußerte sich Deco: "Wenn ich Vitor Roque wäre, würde ich natürlich gerne einen Lewandowski in der Mannschaft haben. Ich hätte gerne mit einem Spieler wie ihm gespielt."

Jeder wolle immer mit guten Spielern spielen und der ehemalige Münchener sei einer der besten auf der Welt, so der Portugiese weiter, der in Bezug auf den polnischen Stürmer, der zuletzt häufiger in der Kritik stand, versicherte, dass man absolut überzeugt von ihm sei und weiterhin mit dem 35-Jährigen als Führungsspieler in der Mannschaft plane.

Was die Verpflichtung eines Sechsers betrifft, erklärte Deco, dass man erst im kommenden Sommer handeln werde: "Als wir den Kader zusammengestellt haben, haben wir das für die komplette Saison gemacht. Diese Idee hat sich nicht verändert und wird sich auch unabhängig vom Financial Fairplay nicht ändern." Man habe abgesehen von der Registrierung von Vitor Roque keinen finanziellen Spielraum für weitere Deals, so der 46-Jährige.

