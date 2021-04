FC Barcelona : Barça spricht wieder regelmäßig mit Lautaro Martinez

Was Barcelona in die Karten spielen könnte: Inter Mailands Mehrheitseigner Suning muss sparen, will Anteile am Verein veräußern. Das Preisschild von Lautaro könnte deutlich unter dem aus dem vergangenen Jahr (111 Millionen Euro) liegen.

Lautaro Martinez selbst soll sich eine Zukunft im Camp Nou wünschen. Am liebsten an der Seite seines Landsmanns Lionel Messi (33, Vertrag läuft aus). Ob der sechsfache Weltfußballer verlängert, steht allerdings noch nicht fest.