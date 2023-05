Barca-Juwel Alejandro Balde bekommt Schock-Diagnose

Der FC Barcelona beging am Sonntag sein letztes Heimspiel in dieser Saison. Gegen den RCD Mallorca feierte der spanische Meister einen kaum gefährdeten 3:0-Sieg und verabschiedete sich somit gebührend vom eigenen Anhang. Einzig die Verletzung von Alejandro Balde (19) konnte die ausgelassene Stimmung trüben.

Barça führte bereits mit 1:0, als es in der 13. Minute zu einer unschönen Szene kam. Balde nahm den Ball an der eigenen Strafraumgrenze auf und wurde nur wenige Sekunden später von Mallorcas Amath Ndiaye (26) niedergestreckt. Der Senegalese traf seinen Gegenspieler mit der offenen Sohle am rechten Knöchel.

Für dieses Vergehen sah Ndiaye zunächst lediglich Gelb. Der Schiedsrichter sah sich die Situation allerdings noch einmal am Bildschirm an und entschied dann folgerichtig auf Rot.

Für Balde dürfte der Platzverweis indes nur ein schwacher Trost sein. Der Teenager musste nach dem Foul vom Platz getragen werden, weil er nicht aus eigener Kraft laufen konnte. Die Ärzte des FC Barcelona diagnostizierten später einen Teilriss des äußeren Außenbandes.