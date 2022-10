Barça-Star Ansu Fati: "Was ich durchgemacht habe, ist vorbei"

Beim 3:0-Heimsieg gegen den FC Villarreal stand Ansu Fati in der Startelf und hat sich obendrein in die Torschützenliste eingetragen. Der Youngster fühlt ist nun endlich wieder richtig fit.

Erst zum dritten Mal in dieser Pflichtspielsaison erhielt Ansu Fati am Donnerstag ein Mandat in der Startelf des FC Barcelona. Das von Trainer Xavi Hernandez entgegengebrachte Vertrauen zahlte das Toptalent mit seinem dritten Saisontor zurück.

"Was ich durchgemacht habe, ist vorbei und ich muss nach vorne schauen. Ich fühle mich gut, das ist das Wichtigste", sagte Fati nach der Partie, in der er 75 Minuten lang auf dem Platz mitwirken durfte. Der 19-Jährige musste eine Odyssee an Verletzungen durchmachen, scheint nun aber wieder auf der Höhe.

Nach der Niederlage im Clasico sowie dem nahezu sicheren Aus in der Gruppenphase der Champions League ist sich Fati der enormen Bedeutung des Siegs gegen Villarreal bewusst.