Barça-Star Ferran Torres vor Rückkehr nach England?

In wettbewerbsübergreifend 41 Partien der Spielzeit 2022/23 hat Ferran Torres erst magere sieben Treffer erzielt. In der Hierarchie steht der 23-Jährige deutlich hinter Robert Lewandowski, Ousmane Dembele und Raphinha.

Die Euphorie um Ferran Torres beim FC Barcelona ist verflogen. In seinem ersten Halbjahr nach der Ankunft von Manchester City war der spanische Nationalstürmer noch Leistungsträger, in 25 Spielen der Rückrunde 2021/22 steuerte er 13 Torbeteiligungen in 25 Partien bei. Seit dem vergangenen Sommer geht es für ihn bergab.

Der Traditionsverein aus Birmingham wird in Kürze wohl erstmals bei Barça wildern, laut Mundo Deportivo steht Sportdirektor Mateu Alemany vor einer Anstellung bei den Briten. Folgt auch Torres? Das bleibt abzuwarten. Es gibt einen weiteren Interessenten von der Insel.

Arsenal ebenfalls an Ferran Torres interessiert

Neben Aston Villa zeigt dem Vernehmen nach auch der FC Arsenal Interesse an Torres. Cheftrainer Mikel Arteta schätzt den Nationalspieler (15 Tore in 35 Spielen für Spanien), der bei Barça noch bis 2027 unter Vertrag steht, laut Mundo Deportivo sehr. Bereits im Frühjahr 2022 sollen die Gunners an Torres dran gewesen sein. In der Sommer-Transferperiode könnte der nächste Anlauf folgen.

Verwendete Quellen

talksport