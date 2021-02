FC Barcelona : Barça-Star Jordi Alba: "Es gibt immer noch ein Titelrennen"

"Wenn wir nicht bei 100 Prozent sind, ist es schwierig für uns, zu gewinnen. Das hat uns neulich gekostet und auch heute in der ersten Halbzeit. Dann haben wir uns gesteigert und die Tore sind gefallen", sagte Alba, der im Kampf um die Meisterschaft klarstellt: "Es gibt immer noch ein Titelrennen."

Der LaLiga-Titel könnte am Ende einer durchwachsenen Saison die letzte Trophäe sein, deren Gewinn Barça anstreben kann. In der Champions League ging das Hinspiel im Achtelfinale krachend mit 1:4 gegen PSG verloren. Und auch in der Copa del Rey sieht es nach dem 0:2 in Sevilla im Hinspiel nicht gerade gut aus.