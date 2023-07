200 Millionen: Ousmane Dembele erhält gigantische Offerte

Die Zahlen, mit denen die Vereine um sich werfen, haben und werden in naher Zukunft einigen Spielern den Kopf verdrehen. Aber es gibt auch andere Spieler, die trotz des großen Geldes lieber in Europa bleiben und für Topklubs spielen wollen, anstatt eine Unsumme in der Wüste zu verdienen.

Der 26-jährige Franzose lehnte das Angebot ab, da er weiter im Camp Nou spielen und mit dem Verein an die Erfolge der vergangenen Saison anknüpfen will.

Aufsteigende Form seit Xavis Ankunft

Vor allem die ersten drei Jahre nach Dembeles 135-Millionen-Wechsel waren für Barça sehr ernüchternd, Dembele konnte zwar in Ansätzen seine Klasse zeigen, verpasste aber aufgrund von Verletzungen und undiszipliniertem Verhalten viele Spiele. Mit der Ankunft von Vereinslegende Xavi als Trainer steigerte sich die Form des 26-Jährigen kontinuierlich. Er wurde zu einem entscheidenden Spieler im System der Katalanen.

Trotz seiner Verletzungsanfälligkeit zählt der ehemalige Dortmunder bei Xavi zum Stammpersonal und soll in der kommenden Saison seine Statistiken noch einmal verbessern und auf das Niveau seiner Bundesligasaison anheben: In der vergangenen Meistersaison war der Flügelflitzer an 17 Treffern beteiligt, in seiner stärksten Saison bei Borussia Dortmund war er an überragenden 32 Toren beteiligt.

Verwendete Quellen

Sport.es