FC Barcelona Barça-Star Memphis Depay setzt kryptischen Tweet ab

In den nächsten Tagen soll darüber entschieden werden, wie es mit Memphis Depay beim FC Barcelona weitergeht. Bevor es dazu kommt, richtet er sich mit einer mysteriösen Botschaft an seine Follower.

Memphis Depay sorgt bei seinen fast 2,5 Millionen Follower auf Twitter für viele Fragezeichen. "Ich sehe, wie bestimmte Taktiken um mich als Fußballspieler herum gespielt wurden. Es ist alles gut, Gott mag das an mir... deshalb bin ich so beliebt", schreibt der 28-Jährige.

Der Ex-Eindhovener weiter: "Mein ganzes Leben lang war ich nicht gut genug, entsprach nicht dem Standardaussehen und hatte nicht das richtige Verhalten. Das passiert, wenn man frei lebt."

Was genau der Angreifer des FC Barcelona mit dieser Botschaft vermitteln möchte, bleibt offen. Depays Beraterteam weilte am Anfang der Woche in der katalanischen Metropole, um sich bei der Klubleitung über die Zukunftsaussichten ihres Klienten zu informieren. Der Vertrag des Niederländers läuft in einem Jahr aus, eine Verlängerung ist bisher nicht besprochen worden.