80 Millionen Euro: Frenkie de Jong wieder auf dem Radar des FC Bayern?

Frenkie de Jong wurde in den vergangenen Jahren immer wieder mit Wechselgerüchten zum FC Bayern München in Verbindung gebracht. Konkret wurde es allerdings nie. Laut dem Portal todofichajes sind die Münchner jedoch weiterhin am Mittelfeldspieler interessiert und könnten im nächsten Sommer einen neuen Anlauf starten.

Verlängerung bei Barça noch nicht in Sicht

Der FC Barcelona strebt zwar aktuell eine Verlängerung mit de Jong, der in diesem Sommer zu einem der Kapitäne ernannt wurde, an, die beiden Parteien liegen mit ihren Vorstellungen allerdings noch weit auseinander. Dem Vernehmen nach könnte der 26-Jährige seine Zukunft in Barcelona überdenken, nachdem er sich vor einem Jahr noch vehement geweigert hatte, zu Manchester United zu wechseln.

Bayern lockt mit viel Geld

Laut Medienberichten sollen die Berater von de Jong bereits Gespräche mit dem FC Bayern geführt haben. Der Rekordmeister sei wohl bereit bis zu 80 Millionen Euro Ablöse für den Niederländer auf den Tisch zu legen - ein Betrag, der den FC Barcelona angesichts der finanziellen Problemen von einem Verkauf überzeugen könnte.