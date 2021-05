FC Barcelona : Barça steigt aus Poker um Erling Haaland aus

Der FC Barcelona sieht von einer Verpflichtung von Erling Haaland in diese Sommer ab. Laut dem katalanischen Fernsehsender TV3 ist für die Blaugrana das Gesamtpaket, das für den Ausnahmespieler von Borussia Dortmund fällig wäre, finanziell nicht darstellbar.

So wären allein für den Transfer mindestens 150 Millionen Euro fällig – und in dieser Summe sind natürlich die Gehaltsaufwendungen sowie das Honorar, das an Berater Mino Raiola ginge, nicht inkludiert.

Im Camp Nou konzentriert sich stattdessen alles auf die Vertragsverlängerung mit Lionel Messi.In Barcelona ist die Hoffnung weiterhin groß, den Superstar von seiner Unterschrift überzeugen zu können.