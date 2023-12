Barça-Stern schnell wieder gesunken: 55-Mio-Stürmer Ferran Torres vor dem Absprung?

Der FC Barcelona sieht sich mal wieder mit Wechselgerüchten um Ferran Torres konfrontiert. Wie die AS berichtet, beschäftigt sich der 23-Jährige mit einer Veränderung im kommenden Januartransferfenster.

Eine Vielzahl an Faktoren würden Torres dazu bewegen, an seiner Zukunft in Barcelona arge Zweifel zu hegen. Die Ankunft von Vitor Roque, die auf Januar vorgezogen wird, bereitet Torres einiges an Kopfzerbrechen. Beide sind direkte Konkurrenten.

Torres soll zudem die in den vergangenen Wochen gleichbleibend niedrige Spielzeit als fehlenden Vertrauensbeweis des Trainerteams werten. Immerhin ist Robert Lewandowski seit geraumer Zeit von seiner Bestform weit entfernt.

Ferran Torres spielt seit Anfang 2022 mehrheitlich erfolglos für Barça - Foto: Christian Bertrand / Shutterstock.com

Ferran Torres hat seinen größten Unterstützer bei Barça verloren

Darüber hinaus trauert Torres angeblich dem Weggang von Mateu Alemany hinterher. Der hatte ihn in seiner Funktion als Sportdirektor vor zwei Jahren für 55 Millionen Euro Ablöse von Manchester City geholt. Torres ist der Meinung, dass er seinen größten Unterstützer und Beschützer bei Barça verloren hat. Torres' Umfeld hat das Gefühl, dass die Trainer nicht voll hinter ihm stehen.

Obwohl Xavi Hernandez in der Vergangenheit häufig öffentlich für Ferran einstand, soll das Verhältnis zwischen seinen Agenten und dem Trainer aufgrund eines Vorfalls in der Vergangenheit unterkühlt sein. Um was für einen Vorfall es sich genau handelt, wird nicht erläutert.

Verwendete Quellen

AS