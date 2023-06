Barça sticht den BVB aus und holt Innenverteidiger-Talent

Der FC Barcelona wird wohl schon bald den ersten Neuzugang bekanntgeben. Nach Informationen des Transferjournalisten Fabrizio Romano holen die Blaugrana Mikayil Faye an Bord.

Im Werben um das Abwehrtalent setzt sich Barça gegen die Konkurrenten Borussia Dortmund und dem FC Chelsea durch. Faye soll mit fünf Millionen Euro plus Boni zu Buche schlagen, die Unterzeichnung erfolgt in Bälde.

Faye gilt mit seinen 18 Jahren als großes Talent, das in der Vergangenheit zehnmal für die U17 des Senegal auf dem Platz stand. Erst vor wenigen Monaten hatte er einen bis 2027 datierten Langfristvertrag beim kroatischen Zweitligisten NK Kustosija unterschrieben.

Dort zählt Faye trotz seines jungen Alters bereits zu den Stammkräften, stand in elf von 13 möglichen Partien in der Startelf. Bei Barça soll er zunächst behutsam an das Profiteam herangeführt werden.

Verwendete Quellen

abrizio Romano