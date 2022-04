Barça streckt Fühler nach Carlos Soler aus

Der FC Barcelona hat neben Jose Gaya offenbar einen weiteren Spieler beim FC Valencia ausfindig gemacht, dessen Verpflichtung zum Thema werden könnte. Sein Name: Carlos Soler.

Carlos Soler taucht auf der ohnehin schon ellenlangen Liste an möglichen Transfers des FC Barcelona auf. Nach Angaben der Sport verfolgen die katalanischen Funktionäre den Mittelfeldspieler des FC Valencia, der entweder in diesem oder nächsten Sommer ins Camp Nou kommen soll.

Der Sommer 2023 wäre in jedem Fall die günstigere Alternative; dann endet Solers Vertrag in Valencia. Der 25-Jährige ist bei seinem Heimatklub unumstrittener Stammspieler und mit elf Toren und fünf Vorlagen auf seiner Position extrem gefährlich in der Offensive.