FC Barcelona : Barça-Stürmercasting: Es wird ernst mit Arthur Cabral

Das Stürmercasting des FC Barcelona nimmt immer konkretere Züge an. In den letzten Wochen hatten sich allerhand Namen getummelt, die mit einem Wechsel ins Camp Nou verbunden worden sind. Adressat Nummer 1 scheint inzwischen Arthur Cabral vom FC Basel.

Laut Sport sind die Verhandlungen im Gange und Barça ist gewillt, Cabral im kommenden Wechselfenster an Bord zu holen. Cabrals Arbeitsverhältnis in Basel ist noch bis Ende Juni 2023 datiert. Am Rheinknie soll die Bereitschaft vorhanden sein, den Torgaranten zu verkaufen. Das Verhandlungsklima zwischen den involvierten Parteien sei "sehr gut".