Barça sucht auf mehreren Positionen: Joshua Kimmich und Thiago ein Thema

Joshua Kimmich (28) vom FC Bayern sei Barça bereits in diesem Sommer angeboten worden. Was dahingehend wenig überraschend kommt ist, dass sich die Blaugrana einen möglichen Transfer inmitten der katastrophalen Finanzsituation nicht leisten konnten.

Joshua Kimmich beim FC Bayern nur noch bis 2025 unter Vertrag

Kimmich wird schon seit einiger Zeit mit einem Engagement in Barcelona in Verbindung gebracht. Das liegt nicht zuletzt daran, dass Xavi großer Fan des Mittelfeldspielers ist. Dazu kommt, dass Kimmichs Vertrag 2025 ausläuft, demnächst also dringender Gesprächsbedarf besteht.

Neben Kimmich gelten für das Zentrum Thiago Alcantara (32, FC Liverpool), Jorginho (31, FC Arsenal) und Guido Rodriguez (29, Betis Sevilla) als weitere Kandidaten. Auf den Außenverteidigerposition sehen Xavi und sein Trainerteam ebenfalls Verbesserungsbedarf.

Barça will zudem zwei Außenverteidiger

Die langfristige Zukunft des nur geliehenen Joao Cancelo, der gerne bei Barça bleiben möchte, ist noch nicht geklärt. Mit ihm und Alejandro Balde soll Xavi zufrieden sein. Ungeachtet dessen wird die Verpflichtung von gleich zwei neuen Außenverteidigern in Betracht gezogen.

Das hat unter anderem damit zu tun, dass sich Sergi Roberto und Marcos Alonso im letzten Vertragsjahr befinden. Juan Foyth vom Ligakonkurrenten FC Villarreal gilt schon seit längerem als Wunschkandidat.

