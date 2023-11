Barça sucht beim FC Bayern: Joshua Kimmich ist das Top-Transferziel

Die schwere Gavi-Verletzung hält Barça noch immer in Atem, der Schock sitzt tief. Für das Mittelfeld soll spätestens zur kommenden Saison ein echter Hochkaräter geholt werden. Joshua Kimmich ist hierfür weiterhin die präferierte Option.

Für Gavi ist die Saison bereits gelaufen. Das Toptalent erlitt einen Kreuzbandriss und fällt daher über Monate aus. Infolge dessen ist vom FC Barcelona auf dem Transfermarkt allerdings kein blinder Aktionismus zu erwarten.

Mittelfristig soll jedoch ein neuer Akteur für die Schaltzentrale verpflichtet werden. Einen Markt, den Barça dabei besonders im Blick hat, ist laut AS die Bundesliga. Demnach werden sich die katalanischen Entscheidungsträger in den nächsten Monaten mit mehreren Beratern in Deutschland treffen, um einige Spielersituationen zu analysieren.

Joshua Kimmich bleibt bei Barça ein Thema

Besonders im Fokus: Joshua Kimmich. Das Aushängeschild des FC Bayern sei weiterhin das Top-Transferziel für den Sommer 2024 und stünde bei Trainer Xavi Hernandez absolut hoch im Kurs. Klar herauskristallisiert hat sich bisher allerdings nicht, ob Kimmich die Bereitschaft zeigt, künftig für Barça aufzulaufen.

Gavi fehlt Barça nach seinem Kreuzbandriss lange - Foto: Christian Bertrand / Shutterstock.com

Im ersten Schritt müsste er sich zunächst dafür entscheiden, seinen in München 2025 auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Für den Fall, dass sich Kimmich für eine Ausweitung der Zusammenarbeit entscheidet, hat Barça bereits andere Spieler aus der Bundesliga im Visier. Welche das sind, wird nicht genauer beleuchtet.

FC Bayern will mit Joshua Kimmich verlängern

Die Bayern haben nach aktuellem Stand keine Verkaufsambitionen. Das verwundert nicht, immerhin ist es das angestrebte Ziel, die Zusammenarbeit langfristig zu dehnen.

Der Fahrplan für die Verhandlungen steht, spätestens im anstehenden Frühjahr soll der Austausch mit Kimmich begonnen werden. Sportdirektor Christoph Freund bezeichnete Kimmich bereits als "wichtigen Bestandteil" des FC Bayern und untermauerte damit die Verlängerungsabsicht.

Verwendete Quellen

AS