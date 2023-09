Barça sucht Erben für Robert Lewandowski – Ex-Bundesliga-Stürmer im Gespräch

Robert Lewandowski ist vor Kurzem 35 Jahre alt geworden. In alle Ewigkeiten wird er daher nicht mehr auf absolutem Topniveau performen können, so dass sich Barça vorsorglich schon mal nach einem Nachfolger umschaut. Einer der Kandidaten war einmal für den BVB tätig.

Die jüngsten Leistungsschwankungen, die mehr in den Medien aufgebauscht wurden, haben Robert Lewandowski in den letzten Wochen nicht wirklich tangiert. So manch einer schob es auf das fortgeschrittene Alter, immerhin ist der Superstar im August 35 Jahre alt geworden.

Barça will im Sturm vorsorgen

Daran liegt es allerdings nicht, Lewandowski präsentiert sich körperlich weiterhin in absoluter Topform. Eher früher als später aber, das wissen der FC Barcelona und der Stürmer, ist die Leistungsgrenze erreicht. Für diesen Fall kundschaftet Barça den Markt schon jetzt aus.

Wie die Daily Mail mit Verweis auf das Portal Fichajes berichtet, melden die Blaugrana Interesse an Alexander Isak. Xavi Hernandez sei demnach großer Bewunderer des Angreifers von Newcastle United. Zu den Engländern ist er vor einem Jahr für 70 Millionen Euro gewechselt. Der Transfer war im Fußballzirkus schon damals vielbeachtet.