FC Barcelona : Barça-Talent Alex Collado hegt keine Wechselgedanken

Collado verschwendet aktuell also keinen Gedanken daran, seinen Ausbildungsverein zu verlassen. In der berühmten Nachwuchsakademie La Masia ließ sich der Flügelstürmer seit seinem elften Lebensjahr ausbilden.

Barças zweite Mannschaft in der 3. Liga führt er seit geraumer Zeit als Kapitän aufs Feld. In der laufenden Saison gelangen Collado sechs Tore und eine Vorlage in 13 Partien. Barça besitzt angeblich die Möglichkeit, den auslaufenden Vertrag via Option um zwei Jahre zu verlängern.