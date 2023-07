Barça-Talent Pablo Torre klärt seine Zukunft

Pablo Torre wechselt per Leihe nach Girona - Foto: / Getty Images

In der vergangenen Saison wurde Pablo Torre für fünf Millionen zum FC Barcelona transferiert, viel Spielpraxis bei den Profis konnte er jedoch nicht sammeln, nun ist ein Ausweg per Leihe gefunden.

Im Poker um Torre erhält der FC Girona den Zuschlag. Der Verein aus Katalonien leistete in der vergangenen Saison hervorragende Arbeit, wurde am Ende 10. und verpasste das europäische Geschäft nur knapp. Aber vor allem die Arbeit von Trainer Míchel mit jungen Talenten hat einige Topklubs darunter auch den FC Barcelona begeistert, der Trainer schaffte es viele Talente einzubinden und weiterzuentwickeln.

Torre wusste bei einigen seiner Einsätze für Barça zwar zu überzeugen, jedoch scheint die Aussicht auf mehr Spielpraxis auch in der kommenden Saison gering. Verein und Spieler waren auf der Suche nach einer Lösung, um die Entwicklung des 20-Jährigen voranzutreiben. Die Suche ist nun beendet.

Im Kampf um das Talent von Racing Santander setzte sich der FC Barcelona 2022 unter anderem gegen Real Madrid durch und bezahlte am Ende fünf Millionen an den Drittligisten. Die Ablöse kann mit Bonuszahlungen bis auf 20 Millionen Euro ansteigen.

Neben dem FC Girona zeigten nach Informationen der Mundo Deportivo auch der FC Villarreal, FC Valencia und Aufsteiger UD Las Palmas Interesse an den Diensten des offensiven Mittelfeldspielers. Das Trio ging jedoch leer aus. Torre wird im Rahmen des Transfers von Oriol Romeu (31) für eine Saison an Girona ausgeliehen.

Torre hat sich nach Informationen von Mundo Deportivo am Montag von seinen Mannschaftskollegen verabschiedet. Am Dienstag startet der Youngster beim FC Girona in die Saisonvorbereitung. Nach wettbewerbsübergreifend nur 13 Einsätzen für Barça verspricht sich der Mittelfeldakteur bei seinem neuen Verein mehr Spielzeit.

Verwendete Quellen

Mundo Deportivo