FC Barcelona : Barça-Talent Riqui Puig am Scheideweg – im Sommer herrscht Klarheit

Auf lediglich zwölf Einsätze kommt Riqui Puig in dieser Saison. Der FC Barcelona will im Sommer darüber entscheiden, wie es mit dem begabten Mittelfeldspieler weitergeht.

Unter drei Trainern hätte Riqui Puig in den letzten Jahren die Chance gehabt, sich beim FC Barcelona in den Vordergrund zu spielen. Weder unter Quique Setien noch unter Ronald Koeman oder aktuell Xavi Hernandez gelang es dem Youth-League-Sieger von 2018, sich nachhaltig zu empfehlen.

Barça legte Puig in den vergangenen Jahren stets eine Ausleihe nahe, um auf hohem Niveau Spielpraxis zu sammeln. Die geht ihm nämlich auch in dieser Saison ab, seit über einem Monat hat er kein Profispiel mehr absolviert und stand zudem erst zweimal in der Startelf.