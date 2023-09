Barça-Juwel Estanis Pedrola startet unter Andrea Pirlo durch

Während es für Estanis persönlich sehr gut läuft, hat seine Mannschaft noch große Schwierigkeiten sich in der Serie B zurechtzufinden. Nach sechs Spieltagen befindet sich Sampdoria auf dem 16. Tabellenplatz und hängt somit in der Abstiegszone fest.

Für die Blucerchiati kommt erschwerend noch hinzu, dass ihnen wegen ausgebliebener Steuerzahlungen bereits vor Saisonbeginn zwei Punkte abgezogen wurden.

Verwirrung um Kaufpflicht

Estanis ist aktuell zunächst bis zum 30. Juni 2024 an die Ligurier ausgeliehen. Sampdoria machte jedoch bereits am Tag der Vorstellung des Spaniers eine Kaufpflicht in Höhe von drei Millionen Euro am Ende der Saison öffentlich. Der FC Barcelona erklärte hingegen, dass die Kaufpflicht an Bedingungen geknüpft sei.

Sollte der Flügelspieler so weiter machen, dürfte seine Vertragskonstellation definitiv nochmal ein intensives Gesprächsthema werden.

Verwendete Quellen

Mundo Deportivo