Barça-Teenager Lamine Yamal stellt nächsten Rekord auf – musste im Spiel aufs Klo

Die Augen waren am Mittwoch mal wieder auf Lamine Yamal gerichtet, der nicht nur einen Rekord aufstellte, sondern beim Barça-Spiel in der Champions League für eine unfreiwillige wie kuriose Unterzahl sorgte.

Lamine Yamal stellt mal wieder eine neue Bestmarke auf. Sein Mandat in der Anfangsformation des FC Barcelona beim Auswärtsspiel in der Gruppenphase der Champions League gegen den FC Porto bedeutet für das Wunderkind den nächsten Meilenstein in seiner Karriere.

Barça: Lamine Yamal stellt neuen Rekord in der Champions League auf

Mit 16 Jahren und 83 Tagen ist Yamal nun der jüngste Spieler, der in der Champions League jemals in einer Startelf stand. Damit löste er den inzwischen nicht mehr aktiven Nigerianer Celestine Babayaro ab, der 1994 in Diensten von Anderlecht drei Tage älter war.

Yamal war bereits der jüngste Spieler, den Barça jemals in einem internationalen Wettbewerb eingesetzt hat, als er im letzten Spiel gegen Royal Antwerpen eingewechselt wurde. Beim knappen 1:0-Sieg in Porto, seit dem sich große Sorgen um Robert Lewandowski gemacht wird, sorgte Yamal noch für eine Kuriosität.