Primera Division : Barça traf sich schon zweimal wegen Robert Lewandowski

Der FC Bayern gab sich in der Personalie Robert Lewandowski bisher unbesorgt. Wäre da nicht dessen geschäftiger Berater Pini Zahavi, der angeblich schon zweimal ein Tete-a-Tete mit dem FC Barcelona hatte.

Das Werben des FC Barcelona um Robert Lewandowski scheint sich zu konkretisieren. Wie der Barça-nahe Journalist Toni Juanmarti berichtet, hat es in den letzten Wochen mindestens zwei Treffen zwischen Vereinspräsident Joan Laporta und Lewandowskis Berater Pini Zahavi gegeben.

Den beiden Verhandlungspartnern wird ein sehr inniges, beinahe freundschaftliches Verhältnis nachgesagt, was Barça in den Gesprächsrunden natürlich zugutekommt. Lewandowski sei offen für einen Wechsel in die katalanische Metropole.

