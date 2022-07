FC Barcelona Boss bestätigt: PSG und Chelsea wollten Lewandowski

"Wir haben mit Mannschaften wie PSG und Chelsea um Robert konkurriert, doch er wollte hierherkommen", verriet Barça-Boss Joan Laporta (60) dem TV-Sender TUDN Mexico stolz. "Das gefällt mir. Auch, weil er sein Gehalt angepasst hat, um in unser Budget zu passen." Neun Millionen Euro soll Lewandowski in Barcelona zukünftig netto verdienen.

Lewandowski zählt unbestritten zu den momentan besten Mittelstürmern der Welt. Alleine in der Bundesliga kam er in 384 Partien auf 312 Tore. Hinzu kommen unter anderem die 86 Treffer in 106 Champions-League-Spielen.